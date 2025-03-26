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Kadir Gecesi'nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:09
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, salavat getirmenin faziletini araştırıyor. Ellerini semaya açarak dua edecek olan Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam iletmek için Salavat-ı Şerif okuyacak. Namaz sonrası ya da dualarla birlikte okunan Salavat-ı Şerif'in Arapça ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. Peki; Kadir Gecesi'nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte, Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.