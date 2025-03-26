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Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:09

Kadir Gecesi'nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, salavat getirmenin faziletini araştırıyor. Ellerini semaya açarak dua edecek olan Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam iletmek için Salavat-ı Şerif okuyacak. Namaz sonrası ya da dualarla birlikte okunan Salavat-ı Şerif'in Arapça ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. Peki; Kadir Gecesi'nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte, Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

Kadir Gecesi’nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde ibadetler arasında salavat getirmek büyük fazilet taşır. Müslümanlar, bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam göndererek Yüce Allah'tan af ve rahmet niyaz eder. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi salavatlar okunur? İşte Salavat-ı Şerif'in Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri...

Kadir Gecesi’nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

KADİR GECESİ NASIL SALAVAT GETİRİLİR?
Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde,

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Kadir Gecesi’nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde,

"Allahümme salli alâ Muhammed" veya

"Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da

"Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Kadir Gecesi’nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.

SALAT-Ü SELAM ANLAMI
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. (Buhârî, Enbiya,10; Da'avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

Kadir Gecesi’nde salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte Salavat-ı Şerif Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı.