Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan'ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:18

KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan'ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek ve anlamlı gecelerden biri olarak kabul edilir. Ramazan ayının son on günü içinde yer alan bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman olarak büyük bir manevi değere sahiptir. Bu özel gecede ibadet etmek, dua etmek, Kur'an okumak ve Allah'tan af dilemek önemle tavsiye edilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan ayının kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, detaylar...

KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal ve faziletli gece olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, dua ve ibadetlerin makbul olduğu, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya eder, Allah'a yönelerek dualar eder, Kur'an okur ve namaz kılar. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin, bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilir. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan ayının kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, ayrıntılar...

KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

2025 Diyanet İşleri takvimine göre Kadir Gecesi bu sene 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gecedir ve Ramazan ayının son on günü içinde yer alır (genellikle 27. gece olarak kabul edilir). Faziletleri ve önemi ise şu şekilde özetlenebilir:

1. Kur'an-ı Kerim'in Bu Gece İndirilmeye Başlaması
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gecenin faziletleri açıkça belirtilmiştir.

2. Duaların Kabul Olması ve Günahların Bağışlanması
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi'nde ihlasla ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.
Hadis: "Kim Kadir Gecesi'ni, sevabına inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Müslim)

KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

KADİR GECESİNDE NE YAPILMALI?
Kur'an-ı Kerim okunmalı.
Tövbe ve istiğfar edilmeli.
Bol bol dua edilmeli.
Nafile namazlar kılınmalı.
Sadaka verilmeli ve hayır işleri yapılmalı.
Zikir ve tesbihat ile meşgul olunmalı.

KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

SON DAKİKA