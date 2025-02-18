KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan’ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gecedir ve Ramazan ayının son on günü içinde yer alır (genellikle 27. gece olarak kabul edilir). Faziletleri ve önemi ise şu şekilde özetlenebilir:

1. Kur'an-ı Kerim'in Bu Gece İndirilmeye Başlaması

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gecenin faziletleri açıkça belirtilmiştir.