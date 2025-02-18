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KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan'ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:18
KADİR GECESİ 2025: Diyanet ile Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan'ın kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, önemi ve faziletleri
Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek ve anlamlı gecelerden biri olarak kabul edilir. Ramazan ayının son on günü içinde yer alan bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman olarak büyük bir manevi değere sahiptir. Bu özel gecede ibadet etmek, dua etmek, Kur'an okumak ve Allah'tan af dilemek önemle tavsiye edilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan ayının kaçıncı gecesi idrak edilecek? İşte, detaylar...