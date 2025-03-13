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Haberler Yaşam 2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 16:09

2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

1 Mart günü başlayan Ramazan-ı Şerif'in yarısına ulaşılıyor. Bu yıl da bin aydan daha değerli olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek geceyi Kur'an tilavetleri, ibadetler ve dualarla geçirecek. Kadir Gecesi, "Gök kapılarının açıldığı, duaların kabul edildiği kutsal gece" olarak görülüyor. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor, ne zaman idrak edilecek?

2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

Ramazan ayının en anlamlı gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, son on gün içinde idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek gecede ibadet ederek, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinden istifade etmeyi diliyor. Bu özel gece, Ramazan'ın en faziletli zamanlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte ve ne zaman idrak edilecek?

2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?
Kadir Gecesi Hicri takvime göre Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

2025 KADİR GECESİ TARİHİ: Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, Ramazan’ın hangi gecesi?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe