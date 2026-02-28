KADİR GECESİ TARİHİ 2026: Diyanet’e göre Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Hz. Muhammed'e (SAV) Cebrail aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası'nda gerçekleşmiş ve Alak Suresi'nin ilk ayetleri vahyedilmiştir.

Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gece, ilahi rahmetin yoğunlaştığı, meleklerin yeryüzüne indiği ve ibadetlerin büyük sevapla karşılık bulduğu mübarek bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.