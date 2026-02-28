Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KADİR GECESİ TARİHİ 2026: Diyanet'e göre Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:15

KADİR GECESİ TARİHİ 2026: Diyanet'e göre Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son on günü içinde yer alan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. 2026'da hangi gün idrak edileceği merak konusu olurken, camilerde ve evlerde yapılacak ibadetler için planlamalar yapılıyor. Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gece, manevi değeriyle İslam dünyasında özel bir yere sahip bulunuyor.

Milyonlarca Müslüman, 2026 Kadir Gecesi'nin tarihini öğrenmek için takvime odaklandı. Ramazan ayının son bölümünde idrak edilen bu gece, ibadet ve duaların yoğunlaştığı en önemli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Manevi arınma ve bağışlanma ümidiyle geçirilen Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği araştırılıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre 2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde idrak edilecek.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Hz. Muhammed'e (SAV) Cebrail aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası'nda gerçekleşmiş ve Alak Suresi'nin ilk ayetleri vahyedilmiştir.

Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gece, ilahi rahmetin yoğunlaştığı, meleklerin yeryüzüne indiği ve ibadetlerin büyük sevapla karşılık bulduğu mübarek bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesi olduğu için gecelerin en feyizlisi Kadir Gecesidir.

Dini literatürde "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kadir suresi bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirildi.

Kadir suresinde belirtildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

