Haberler
Yaşam
KADİR GECESİ TARİHİ 2026: Diyanet'e göre Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:15
KADİR GECESİ TARİHİ 2026: Diyanet'e göre Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın son on günü içinde yer alan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. 2026'da hangi gün idrak edileceği merak konusu olurken, camilerde ve evlerde yapılacak ibadetler için planlamalar yapılıyor. Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gece, manevi değeriyle İslam dünyasında özel bir yere sahip bulunuyor.