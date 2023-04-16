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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:15

Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek gecede günahların affı, sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecenin faziletinden faydalanmak isteyenler ise bu noktada Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler için araştırmalarına başladı. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Dua kapılarının sonunu kadar açıldığı söylenen bu mübarek gecede Yüce yaratıcının tüm duaları kabul ettiği ifade edilir. Bu noktada Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler ile ilgili araştırmalar başladı. Bu kıymetli geceye erişmenin manevi huzurunu yaşayan İslam alemi ''Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri, duaları, namazları, tesbihleri ve zikirleri hakkında tüm merak edilenler.

Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

KADİR GECESİ YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

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Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alır. Kadir Gecesi'nde, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya bu mübarek gecede başlamıştır. Kadir suresinde de bu gece ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeler yer almaktadır.

Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

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