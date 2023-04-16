Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar: Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, kandil gecesi neler yapılır?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek gecede günahların affı, sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecenin faziletinden faydalanmak isteyenler ise bu noktada Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler için araştırmalarına başladı. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler okunacak dualar dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, kandil gecesi neler yapılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.