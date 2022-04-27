Kadir Suresi, Kadir Gecesi anlam ve önemini idrak etmek açısında oldukça önemli bir noktada yer alıyor. İbadetle dolu geçirilecek bu bin aydan daha hayırlı gecede tövbe etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak faziletleri ile İslam alemini aydınlatacak. Bu noktada 'Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kadir Suresini ezberleyemeyenler ya da bilmeyenler için 'Kadir Suresi yerine ne okunur?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte Kadir Gecesi namazında okunacak dualar…