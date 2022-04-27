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Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:58

Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

Kadir Suresi, Kadir Gecesi anlam ve önemini idrak etmek açısında oldukça önemli bir noktada yer alıyor. İbadetle dolu geçirilecek bu bin aydan daha hayırlı gecede tövbe etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak faziletleri ile İslam alemini aydınlatacak. Bu noktada 'Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Kadir Suresini ezberleyemeyenler ya da bilmeyenler için 'Kadir Suresi yerine ne okunur?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte Kadir Gecesi namazında okunacak dualar…

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

Kadir Suresi yerine okunacak dualar bugünün araştırma konuları arasında yer alıyor. Kadir Gecesi bugün iftar ardından sahur vaktine kadar idrak edilecek. Kadir Gecesi'ni ibadetle dolu geçirecek olanlar Kadir Gecesi namazında ve sonrasında Kadir Suresi okumak için hazırlanıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur, namazda okunur mu? İşte merak edilenler…

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

KADİR SURESİ BİLMEYENLER NE OKUMALI?

Kuran-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi yerine okunacak sureler Kadir Gecesi için gündemdeki yerini aldı. Ancak Kuran-ı Kerim'de yer alan hiçbir sure bir diğerinin yerine okunamaz. Her bir sure ve ayet farklı özünde farklı konuları ele alınır.

Bu noktada Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi okunması anlam ve önemini anlamak açısından oldukça önemli. Kadir Suresini ezberleyenler ya da bilmeyenler Kadir Suresini bir kaynaktan açarak bakıp okuyabilir.

Bazı kaynaklar Kadir Suresi yerine namazda Kevser suresi okunabileceğine de yer verilmiştir. Ancak bu görüşün desteklendiği bir kaynak bulunmamaktadır.

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Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

KADİR GECESİ NAMAZINDA KADİR SURESİ OKUNUR MU?

Kadir Gecesi namazı kılınışında Kadir Suresini de geçirmek oldukça önemlidir. Birinci ve üçüncü rekatlarda Kadir Suresi zikredilir.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir Gecesi namazı 4 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır. Bir rekatta 3 Kadir suresi (İnna enzelnahu) ve bir rekatta 3 ihlas suresi (Kulhü vallahu ehad) okunarak kılınır.

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine ne okunur?

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Kadir Suresi yanı sıra Kadir Gecesi namazı haricinde bazı sureleri bu gecede okumak da oldukça hayırlı bir iş olacaktır. Kadir Suresi ile birlikte Amme, İnşirah, Yasin gibi sureler de bu gecenin fazileti açısından önemlidir.

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