Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadir Gecesi'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:31

Kadir Gecesi'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilecek ibadetler, İslam dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu mübarek gece, "gökyüzü kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği kutsal bir zaman dilimi" olarak kabul edilir. Aynı zamanda, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek gece olup, bu gecenin fazileti, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında ve bu gecede indirilmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi'nin değeri, tüm insanlığın ve özellikle Müslümanların hidayet rehberi olan Kur'an ile tanışmaları ve ona muhatap olmalarıyla yakından ilişkilidir. İşte bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler ve okunabilecek dualar…

Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Bin aydan hayırlı bu geceye özel ibadetler ve dualar sayesinde, 26 Mart Çarşamba gecesini manevi anlamda en iyi şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, dini kaynaklarda yer alan bilgileri inceleyerek bu geceyi en verimli şekilde idrak etmeyi amaçlıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İşte dualar, zikirler, tesbihler...

Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

KADİR GECESİ YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5).

Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."