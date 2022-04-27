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Haberler Yaşam Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:04

Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi "İnna Enzelnahü" diye başlayan ve bu şekilde de anılan, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemini anlatan kıymetli bir duadır. Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları için hazırlık yapan milyonlarca mümin, bu duaya ilişkin araştırma yaparak bilgilerini tazeliyor. Kadir Suresi okunuşu, anlamı ve Türkçe meali hakkında araştırma yapan milyonlarca kişi bu duanın derinliklerini inceliyor. Mekke döneminde nazil olan ve beş ayetten oluşan Kadir Suresi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdeleyerek bu değerli gecenin önemi ve anlamını izah ediyor. Kadir Suresi okumak, anlamını kavramak ve ezberlemek isteyenler doğru yerdeler! İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı!

Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi okunuşu ve anlamı, Kadir Gecesi için hazırlık yapan müminlerce inceleniyor. Bu geceyi ibadetle geçirmek, bol bol dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak bu gece yapılacak en hayırlı işlerdendir. Bu sebeple, Kadir Suresi okunuşu, anlamı ve Türkçe meali iyi bilinmeli ve derinlikleriyle incelenmelidir. Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletini anlatan Kadir Suresi okunuşu ve anlamı burada! İşte bu duaya ilişkin detaylar.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Kadir Suresi okunuşu, meali ve Türkçe anlamı dualara ilişkin araştırmalarını hızlandıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı hakkında merak edilenlerin yanıtı!

Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi Konusu

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesini anlatmış olduğu için bu ismi almıştır. ''Kadr'' kelimesi de surede üç defa geçmektedir. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesinin öneminin anlatıldığı Kadir Suresi beş ayetten oluşmuştur.

Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Kadir Suresi Faziletleri

Kadir Suresi fazileti hakkında tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

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