Haberler Yaşam Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali - Kadir Gecesi’nin önemi, anlamı ve faziletini ifade eden İnna Enzelnahü Kadir Suresi oku!

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:04

Kadir Suresi "İnna Enzelnahü" diye başlayan ve bu şekilde de anılan, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemini anlatan kıymetli bir duadır. Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları için hazırlık yapan milyonlarca mümin, bu duaya ilişkin araştırma yaparak bilgilerini tazeliyor. Kadir Suresi okunuşu, anlamı ve Türkçe meali hakkında araştırma yapan milyonlarca kişi bu duanın derinliklerini inceliyor. Mekke döneminde nazil olan ve beş ayetten oluşan Kadir Suresi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdeleyerek bu değerli gecenin önemi ve anlamını izah ediyor. Kadir Suresi okumak, anlamını kavramak ve ezberlemek isteyenler doğru yerdeler! İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı!