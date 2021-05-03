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Haberler Yaşam Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kağıt Ev oyuncuları kim, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:49

konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? kim, nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu yer alırken ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde kızları Cemre'nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci'nin oğlu Mert'in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşayacak. Diziyi yeni izleyenler detaylı bilgiye sahip olmak isterken konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerde sık sık sorgulanıyor. Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? kim, nerede çekiliyor?

Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kağıt Ev oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Pazartesi akşamları ekrana gelen hakkında araştırmalar sürüyor. Fırtına ailesi'nin trajik hayatını anlatıldığı yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerler merak ediliyor. Dizisinin çekim yerlerinde hem açık mekanlar hem de kapalı mekanlar kullanılıyor. Dram türünde izleyici karşısına çıkan yapımda Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olması konu ediniliyor. ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? kim, nerede çekiliyor? İşte Kağıt Ev hakkında detaylar…

Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kağıt Ev oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

KAĞIT EV KONUSU NE, UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Star TV'de bu akşam üçüncü bölüyle ekrana gelecek olan konusu ile merak ediliyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı. Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini ekrana taşıyan Kağıt Ev hakkında ayrıntılar şöyle;

KAĞIT EV UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kağıt Ev'in hikayesinin gerçek olup olmadığı ve hangi kitaptan uyarlandığı sık sık araştırılıyor. Dizi ile aynı ada sahip Carlos María Domínguez'ın bir kitabı bulunuyor.

KAĞIT EV KONUSU NE?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

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Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kağıt Ev oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

KAĞIT EV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni ve iddialı dizisi 'in, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimleri gerçekleşiyor.

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Erdal Beşikçioğlu (Cihan)

Nur Fettahoğlu (Aylin)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Can Nergis (Bülent)

Helin Kandemir (Cemre)

Nejat Uygur (Mert)

Bülent Gültekin (Çetin)

Yaşar Üzer (Halil)

Bulut Teker (Melisa)

Tuğçe Aykut (İnci)

Kağıt Ev konusu ne, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kağıt Ev oyuncuları kim, nerede çekiliyor?
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