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Haberler Yaşam Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:50

Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgileri duyurulurken Kahramanmaraş iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan müminler Kahramanmaraş iftar vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Kadir Gecesini içinde bulunduran Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? Kahramanmaraş İmsakiye 2022 iftar saati

Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 İmsakiye bilgileri ile Kahramanmaraş iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Akdeniz Bölgesinde yaşayan vatandaşlar için Kahramanmaraş sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte, 2022 Kahramanmaraş iftar saati vakitleri

Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE İLE 2022 İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU!

İftar saat kaçta, sahur ne zaman, imsak vakti ne zaman gibi sorularla Kahramanmaraş İmsakiye takvimini araştıranlar doğru adresteler! İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye;

Kahramanmaraş İftar Vakti İçin Tıklayınız

KAHRAMANMARAŞ'TA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Kahramanmaraş İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

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Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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