Kahramanmaraş İmsakiye! 2022 Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 İmsakiye bilgileri ile Kahramanmaraş iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Akdeniz Bölgesinde yaşayan vatandaşlar için Kahramanmaraş sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte, 2022 Kahramanmaraş iftar saati vakitleri