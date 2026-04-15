Kahramanmaraş okul saldırısını kim yaptı, saldırganın kimliği belli oldu mu? Vali açıkladı: 4 ölü 20 yaralı var…

VALİ ÜNLÜER CAN KAYBI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.