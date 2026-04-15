Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kahramanmaraş okul saldırısını kim yaptı, saldırganın kimliği belli oldu mu? Vali açıkladı: 4 ölü 20 yaralı var…
Giriş Tarihi: 15.04.2026 14:56

Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı yaşandı. Olayın ardından açıklama yapan Vali Ünlüer hayatını kaybeden 4 kişi olduğunu belirtti. Öte yandan çok sayıda da yaralı bulunuyor. Peki, Kahramanmaraş okul saldırısını kim yaptı, saldırganın kimliği belli oldu mu? İşte detaylar;

  • ABONE OL
Şanlıurfa Siverek'te dün yaşanan silahlı saldırının ardından, bugün de Kahramanmaraş'ta bir okuldan silah sesleri geldiği bildirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda 4 can kaybının ve 20 yaralının olduğunu açıkladı. Öte yandan Vali Ünlüer, olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı.

VALİ ÜNLÜER CAN KAYBI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINI KİM YAPTI?

Öte yandan 4 can kaybı 20 yaralı olduğu bilgisi de iletildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu söyledi. Vali, saldırganın iki sınıfı hedef aldığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen 3'nün öğrenci olduğunu söyledi. Saldırganın 3. Sınıf öğrencisi olduğu, okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı. Vali Ünlüer, saldırganın kullandığı silahların babasına ait olduğunu vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA