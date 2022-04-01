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Haberler Yaşam Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:24

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan takvimi ile birlikte illerde sahur ve iftarın hangi saatlerde olacağı araştırılıyor. Ezan vakitleri merak edilen illerden biri de Kahramanmaraş. Maraşlılar "Kahramanmaraş sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş İmsakiye 2022 sorulara yanıt verdi. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan oruç ibadeti 30 gün boyunca 2022 İmsakiye eşliğinde sürecek. İşte Kahramanmaraş İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti…

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı başlıyor. Diyanet ile yayımlanan İmsakiye kapsamında illerde sahur ve iftar vaktine geri sayım başladı. Bu noktada "Kahramanmaraş iftar vakti ve Kahramanmaraş sahur vakti saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Sahur ve iftar sofralarının kurulmasına saatler kala teravih heyecanı da dört bir yanı sarmış durumda. İşte 2022 Kahramanmaraş İmsakiye

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Kahramanmaraş İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04.47

İlk İftar Vakti: 19.02

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04.46

İftar Vakti: 19.03

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04.44

İftar Vakti: 19.04

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04.42

İftar Vakti: 19.05

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04.41

İftar Vakti: 19.06

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Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Kahramanmaraş Teravih Namazı Saatleri

Kahramanmaraş'ta 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.18'de kılınacak.

Kahramanmaraş'ta 2 Nisan Cumartesi: 20.19

Kahramanmaraş'ta 3 Nisan Pazar: 20.20

Kahramanmaraş'ta 4 Nisan Pazartesi: 20.21

Kahramanmaraş'ta 5 Nisan Salı: 20.23

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Kahramanmaraş'ta Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Dulkadiroğlu - ŞEYH MUHAMMED EL FARUKİ C.

Elbistan - ÇARŞI ATİK C.

Dulkadiroğlu - FATMA GÖLCÜ C.

Göksun - TEPEBAŞI C.

Dulkadiroğlu - TAŞ MESCİD

Çağlayancerit - KEZİBAN C.

Türkoğlu - FATİH SULTAN MEHMETHAN C.

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