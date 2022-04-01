Haberler Yaşam Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:24

Kahramanmaraş sahur ve iftar vakti açıklandı! 2022 Kahramanmaraş İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan takvimi ile birlikte illerde sahur ve iftarın hangi saatlerde olacağı araştırılıyor. Ezan vakitleri merak edilen illerden biri de Kahramanmaraş. Maraşlılar "Kahramanmaraş sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş İmsakiye 2022 sorulara yanıt verdi. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan oruç ibadeti 30 gün boyunca 2022 İmsakiye eşliğinde sürecek. İşte Kahramanmaraş İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti…