Haberler
Yaşam
Kahramanmaraş'ta okulda 9 kişiyi katletmişti! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin son sözü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 19:42
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 19:43
Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden Necmettin Bekçi, müdahale sırasında yaşananları ve hissettiklerini anlattı. Bekçi, "Okula girdiğimde 2 öğretmen ve bir kantinci abi silahlı şahısla mücadele ediyordu. Şahsı etkisiz hale getirmek için yere yatırdık. 'Affet beni affet beni' diyordu." dedi.