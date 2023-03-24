Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:27

Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Az önce gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kahramanmaraş'ta depremin şiddeti 4.4 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Kahramanmaraş'ta depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Mart 2023