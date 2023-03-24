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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:27

Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Az önce gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kahramanmaraş'ta depremin şiddeti 4.4 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Kahramanmaraş'ta depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Mart 2023

Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Gelen son dakika deprem haberine göre Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde merkez üssünde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kahramanmaraş Nurhak'ta meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DAKİKA DEPREMİ

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-24
Saat:16:10:32 TSİ
Enlem:38.009 N
Boylam:37.588 E
Derinlik:15.5 km

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Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

KANDİLLİ RASATHANESİ

TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
24.03.2023, 16:10:33 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.1 km
#Kandilli

Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
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Kahramanmaraş’ta son dakika deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
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