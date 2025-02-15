Haberler
Yaşam
Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe'nin hayatı
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:04
Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe'nin hayatı
'Kahtalı Mıçe' ismiyle sanat hayatında ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından ünlü ismin yaşamını ve hastalığını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Kahtalı Mıçe'nin hayatı vefat haberi ardından anılıyor. Peki; Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?