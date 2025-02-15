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Haberler Yaşam Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe'nin hayatı
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:04

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe'nin hayatı

'Kahtalı Mıçe' ismiyle sanat hayatında ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından ünlü ismin yaşamını ve hastalığını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Kahtalı Mıçe'nin hayatı vefat haberi ardından anılıyor. Peki; Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği camiasından taziye mesajları gelirken sanatçının biyografisi en çok araştırılanlar arasında. Peki; Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

KAHTALI MIÇE HAYATINI KAYBETTİ!

Kahtalı Mıçe ismiyle tanınan Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kahtalı'dan acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden sanatçı hayatını kaybetti.

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Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

74 yaşındaki sanatçı bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Hasta yatağında "İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim." açıklaması yapan sanatçı sevenlerinden dua istemişti.

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Snaat dünyasında Kahtalı Mıçe olarak tanınan ünlü ismin asıl ismi Mustafa Aslan. 1953'te Adıyaman Kahta'da doğan sanatçı 17 yaşından itibaren müziğin içinde.

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

1991 yılında İstanbul'a göç eden Kahtalı Mıçe daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.

Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okuyan ünlü isim 19 albüm çıkardı.

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