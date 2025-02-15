Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe’nin hayatı

Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği camiasından taziye mesajları gelirken sanatçının biyografisi en çok araştırılanlar arasında. Peki; Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?