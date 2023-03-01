Kaka Leite kimdir? Kaka Leite depremzedelere yardım çağrısında bulundu

KULÜP KARİYERİ

Simone Cristina dos Santos Leite ve Bosco Izecson Pereira Leite çiftinden dünyaya gelmiştir. Rodrigo Digão adında bir erkek kardeşi de vardır.Ailesi onu São Paulo'ya 7-8 yaşlarında vermiştir ve 18 yaşına kadar São Paulo'nin alt yapısında yetişmiştir. Birçok kişide merak uyandıran Kaká ismi ise küçük kardeşinin küçüklüğünde gerçek ismi olan Ricardo'yu söyleyememesinden dolayı Portekizcede Ricardo anlamına gelen Caca kelimesini kullanmasından gelmektedir.

Brezilya'nın Sao Paulo takımında yıldızı parlayan Kaká, 2003 yılında 8.5 milyon € karşılığında Milan'a transfer olmuştur. Forvetin arkasında merkez orta sahada, ofansif orta saha oyuncusudur.

Kaka,Real Madrid formasıyla CSKA Moskova maçında.Kaká, birçok futbol eleştirmeni tarafından dünyanın en ünlü futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir. Kaká, 2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olma başarısını göstermiştir. 30 Ağustos 2007 tarihinde yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen en iyi oyuncular listesinde en iyi forvet oyuncusu adayı olmuştur ve seçilmiştir. 2007'de Ballon d'Or ödülünü almıştır.[4] Ayrıca ve Time dergisi tarafından da aynı yıl, yılın en iyi futbolcusu olarak da ödül almıştır.[5] 5 Ekim 2007 tarihinde FIFA tarafından Dünya'da 2007 yılının en iyi futbolcusu seçilmiş ve yılın takımına girmiştir.

Manchester City'nin 120 Milyon € gibi rekor teklifini kabul etmeyerek Milan'da futbol hayatına devam etmiştir. 9 Haziran 2009 tarihinde 70 milyon € karşılığında 6 yıllığına Real Madrid kulübüne transfer olmuştur.Futbolcu bu transferden yılda net 9 milyon avro kazanacaktır. Bu da 6 yıl sonunda 54 milyon avro'ya denk gelmektedir. Avro bazında Real Madrid tarihinin en pahalı 3. transferidir.Real Madrid kariyerinde sakatlıklar kilit nokta olmuştur.İlk senesinin ilk yarısını oldukça başarılı geçiren Brezilya'lı oyuncu çok önemli bir diz sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştır.Sakatlığına rağmen 2010 FIFA Dünya Kupasına gitmek istemiş ve turnuvayı 4 maçta 3 asist ile tamamlamıştır.Sakatlığını bu kupada arttıran oyuncu formasını Mesut Özil'e kaptırmıştır.Kalan yıllarında iyi bir istatistik yakalamasına rağmen Jose Morinho tarafından tercih edilmemiş ve takımdan ayrılmıştır.İspanyol taraftarların sevgisini her şeye rağmen kazanmıştır.

1 Eylül 2013'te eski takımı Milan'a geri dönmüştür.

30 Haziran 2014 tarihinde, Milan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Kaka ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyuruldu.

30 Haziran 2014 tarihinde Kaka, Orlando City takımına transfer olmuştur.[8] Yeni takımında hiçbir maça çıkmadan Amerika'da ligler başlayana kadar São Paulotakımına kiralanmıştır.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

millî takımda ilk formayı Ocak 2002'de Bolivya millî futbol takımı karşısında giymiştir ve bu maçın sadece son 25 dakikasında oyunda kalmıştır. Brezilya millî takımının 2002 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer bulan Kaká, sadece Kosta Rika maçında 19 dakika oyunda kalabilmiştir. 2003 CONCACAF Altın Kupa'da sahaya Luiz Felipe Scolari tarafından kaptan olarak çıkarılmıştır. 29 Haziran 2005'te FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda takımının Arjantin'i finalde 4-1'le yendiği maçta, kaleye uzaktan çektiği sert şutun kalecinin ellerinin üstünden geçerek kaleye girmesiyle kariyerinin en önemli gollerinden birini atmıştır. Kaká 2006 FIFA Dünya Kupası'nda da Brezilya millî futbol takımının en iyi oyuncularından biri olmuştur. Kaká şu ana kadar Brezilya millî takımıyla çıktığı 79 maçta 27 gol kaydetmiştir.