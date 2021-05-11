Kalekim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler 2021 Kalekim halka arz sonuçlarında!

- "PANDEMİYE RAĞMEN 2020'DE SATIŞ GELİRLERİMİZİ YÜZDE 37,9 ARTIRDIK"
Karaoğlu, Kalekim'in çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 yılında yüzde 10,1 artırarak 381milyon TL'ye yükselttik." bilgisini verdi.
Salgın nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise, satış gelirlerini yüzde 37,9 artırarak, toplamda 526 milyon TL'lik satış gelirine ulaştıklarını anlatan Karaoğlu, "2020 yıl sonu itibarıyla öz kaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL'ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız, kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak." diye konuştu.
- "Yerli yatırımcı sayısı 2,5 milyonu geçti"
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise Kovid-19 salgınının, gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme evrildiğini ifade ederek, BIST endekslerinin de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020'deki güçlü kazançların ardından 2021'in ilk çeyreğinde yeni zirveler test ettiğini söyledi.
Burada itici güç olan yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçtiğini aktaran Erdoğmuş, şunları kaydetti:
"Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL'yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar TL'ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de 'Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri' olan Kalekim'in halka arzı olacaktır."
- "HALKA ARZDA EŞİT ORANDA SERMAYE ARTIŞI VE ORTAK SATIŞI YAPILACAK"
Erdoğmuş, Kalekim'in yarattığı değerin, başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Kalekim halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 bir tahsisat ayrılmıştır." dedi.
Kalekim halka arzında fiyat aralığının 13,75-14,75 TL olarak belirlendiğini yineleyen Erdoğmuş, tüm yatırımcıların bu fiyat aralığı içerisinde kesinleşecek olan nihai halka arz fiyatından pay almaya hak kazanacağını söyledi.
Erdoğmuş şöyle devam etti:
"Talep toplama 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL'ye denk gelmektedir.
Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30'a yükselebileceğini öngörmekteyiz."