Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ikramiye ne kadar yatacak? 2021 tediye hesaplama ve 4D’li işçilerin ikramiye tarihleri

İlk taksidi 29 Ocak'ta yatırılan tediye ikramiyesinin ikinci taksidinin yatırılması bekleniyor. Kamu işçileri için ilave tediye ikramiyeleri ne zaman yatırılacak sorusu yanıt arıyor. Kamu işçileri ve 4D'li işçiler için ilave tediye yani ikramiye ödemelerinin ikincisi bugün yapılacak. Tediye ödemeleri müjdesi üzerine, pek çok kamu işçisi ve 4D'li sürekli işçi 2021 tediye ücretleri hakkında bilgi edinmek için 2021 tediye hesaplama yollarını ve tediye ne kadar yatacak sorusunun yanıtını arıyor. İşte 4D'li işçilerin ikramiye tarihleri ve tediye miktarı.