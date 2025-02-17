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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:37
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?
Kamu personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor! Memur olmayı hayal eden adaylar için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı branşlarda birçok ilan yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında memur, sözleşmeli personel, akademik personel, hemşire, zabıta, sağlık teknikeri, işçi, askeri personel ve yargı mensubu gibi kadrolarda alımlar yapılacak. Peki, kamu personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?