KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

Kamu personel alımı ilanları yayımlandı! Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren ilanlar Resmi Gazete'de yayınlandı. İçerisinde çok sayıda bakanlığın belediyelerin yer aldığı pek çok kurum sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, hükümlü ve işçi pozisyonlarında personel alımı yapacak. Peki, kamuya personel alımı ne zaman ve hangi kadrolara memur alımı yapılacak? İşte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan kamu personel alımı ilanları ve detaylar.