Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:37

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

Kamu personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor! Memur olmayı hayal eden adaylar için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı branşlarda birçok ilan yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında memur, sözleşmeli personel, akademik personel, hemşire, zabıta, sağlık teknikeri, işçi, askeri personel ve yargı mensubu gibi kadrolarda alımlar yapılacak. Peki, kamu personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

Kamu personel alımı ilanları yayımlandı! Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren ilanlar Resmi Gazete'de yayınlandı. İçerisinde çok sayıda bakanlığın belediyelerin yer aldığı pek çok kurum sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, hükümlü ve işçi pozisyonlarında personel alımı yapacak. Peki, kamuya personel alımı ne zaman ve hangi kadrolara memur alımı yapılacak? İşte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan kamu personel alımı ilanları ve detaylar.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

ÇINARCIK BELESİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Çınarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; mühendis ve mimar kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 5 Mart tarihinde başlayacak 7 Mart tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler, KPSS şartı var mı?

AKSEKİ BELEDİYESİ 2 ZABITA ALACAK

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 zabıta memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA