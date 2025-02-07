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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:52

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

Kamu personel alımı ilanları 2025 yılında da yayınlanmaya devam ediyor. Memur olmak isteyen kişilerin yakından takip ettiği ilanlar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafınca duyuruluyor. Ocak ayının geride kalmasının ardından, Şubat ayı için yeni başvurular başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi birçok kurum ve kuruluş başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şatlar ne, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

Kamuya memur ve personel alımı devam ediyor. 2025 Şubat ayı başvuruları için birçok üniversite ve bakanlık ilan yayınlamaya devam ederken, adaylar başvuru ekranı ve şartlarına odaklandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Şubat ayı başvuru takvimini https://kamuilan.sbb.gov.tr/ resmi sitesinden duyurdu. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 19 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yer üstü işlerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Bartın İş Kurumu aracılığı ile toplam 19 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Bartın İş Kurumunca 10.02.2025 - 14.02.2025 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla
26.02.2025 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların; T.C. Vatandaşı Olmak -Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak - Bartın ilinde ikamet ediyor olmak- Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına ve istenen belgelere haiz olmak.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 148 MEMUR ALACAK!

Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 03/02/2025-16/02/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler.

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