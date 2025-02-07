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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:52
KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
Kamu personel alımı ilanları 2025 yılında da yayınlanmaya devam ediyor. Memur olmak isteyen kişilerin yakından takip ettiği ilanlar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafınca duyuruluyor. Ocak ayının geride kalmasının ardından, Şubat ayı için yeni başvurular başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi birçok kurum ve kuruluş başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şatlar ne, nereden ve nasıl başvuru yapılır?