KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI || Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 19 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yer üstü işlerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Bartın İş Kurumu aracılığı ile toplam 19 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Bartın İş Kurumunca 10.02.2025 - 14.02.2025 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla

26.02.2025 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların; T.C. Vatandaşı Olmak -Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak - Bartın ilinde ikamet ediyor olmak- Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına ve istenen belgelere haiz olmak.