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Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:48

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamuya memur alımı için Nisan ayı ilanları yayımlandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan ilanlarda memur, sözleşmeli personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar başladı. Adaylar başvuru koşulları ve ilan detaylarına odaklandı. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı yeni ve güncel ilanlar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamuya personel alımı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olmak üzere bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve daha birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 3 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 306 GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 306 geçici mevsimlik işçi alacak.

Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.