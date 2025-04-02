KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamuya personel alımı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olmak üzere bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve daha birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...