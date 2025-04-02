Haberler
Yaşam
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
14:48
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | 54 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Kamuya memur alımı için Nisan ayı ilanları yayımlandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan ilanlarda memur, sözleşmeli personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar başladı. Adaylar başvuru koşulları ve ilan detaylarına odaklandı. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı yeni ve güncel ilanlar...