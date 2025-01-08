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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
11:54
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
Kamu personeli olmak isteyenler için 2025 yılına ait personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. KPSS şartlı veya şartsız olarak farklı pozisyonlarda memur, sözleşmeli personel, işçi ve engelli kadroları için alım yapılacağı duyuruldu. Kamu kurumlarının belirlediği başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili detaylar bu kapsamda paylaşılıyor. Peki,Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...