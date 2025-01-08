KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

YARGITAY BAŞKANLIĞI

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek.

Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar, "www.yargitay.gov.tr" internet sitesinde ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet siteleri üzerinden yapılacak.