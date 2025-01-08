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Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:54

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

Kamu personeli olmak isteyenler için 2025 yılına ait personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. KPSS şartlı veya şartsız olarak farklı pozisyonlarda memur, sözleşmeli personel, işçi ve engelli kadroları için alım yapılacağı duyuruldu. Kamu kurumlarının belirlediği başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili detaylar bu kapsamda paylaşılıyor. Peki,Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

2025 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyenler için yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Kadrolu ve sözleşmeli pozisyonların yanı sıra engelli adaylara özel alımlar da dikkat çekiyor. KPSS şartı arayan ve aramayan ilanların başvuru detayları ile süreç hakkındaki tüm bilgiler https://kamuilan.sbb.gov.tr/ sitesi üzerinden yayımlanıyor. Peki, KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler, nasıl başvurulur?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

7 çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcısı alacak. Başvurular 30 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

YARGITAY BAŞKANLIĞI

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek.

Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar, "www.yargitay.gov.tr" internet sitesinde ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet siteleri üzerinden yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı adresinden elektronik olarak yapabilecek.

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