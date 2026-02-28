KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI | Kamuya memur alımları hangi tarihte, hangi kadrolarda yapılacak?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

Başvuru tarihleri: 9 Mart - 18 Mart