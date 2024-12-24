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Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:04
Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. KPSS'li ve KPSS şartsız yapılacak çeşitli kadro ve pozisyonlar için başvurular Resmi Gazete ile duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve birçok bakanlık personel alımı yapıyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar kamu personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detayları araştırıyor. İşte, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar listesi...