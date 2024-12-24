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Haberler Yaşam Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:04

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. KPSS'li ve KPSS şartsız yapılacak çeşitli kadro ve pozisyonlar için başvurular Resmi Gazete ile duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve birçok bakanlık personel alımı yapıyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar kamu personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detayları araştırıyor. İşte, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar listesi...

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

Son dakika haberleri: Kamuya binlerce personel alımı yapılacak. BOTAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve birçok bakanlıktan ilanlar yayımladı. Bu kapsamda memuriyet hayali kuran binlerce vatandaş KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar listesi yakından takip ediliyor. İşte, kamu personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı...

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2024 yılı Aralık ayında, birçok kamu kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu ilanlar, özellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında yer almaktadır. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

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Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak.

Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

2. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 adet Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde saat 00.01'de başlayıp 27 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak.

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığına 99 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS'de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde "Kariyer Kapısı Platformu" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları

DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

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