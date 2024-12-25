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KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS'li KPPS'siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:27
KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS'li KPPS'siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi
Son dakika kamuya binlerce personel alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere ilanlara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar ilanları sorgulamaya başladı. Birçok farklı branşa gerçekleştirilecek alımlar için ilanlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarım ev Orman Bakanlığı gibi kurumların ilanları yer alıyor. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları