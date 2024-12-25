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Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:27

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS'li KPPS'siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

Son dakika kamuya binlerce personel alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere ilanlara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar ilanları sorgulamaya başladı. Birçok farklı branşa gerçekleştirilecek alımlar için ilanlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarım ev Orman Bakanlığı gibi kurumların ilanları yer alıyor. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS’li KPPS’siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

Son dakika kamuya memur alımı gerçekleştirlecek. Birçok kamu kuruluşu bünyesinde istihdam edeceği personeller için kadro ilanlarını yayımladı. İlanları takip eden vatandaşlar KPSS'li ve KPSS'siz kadroları sorguluyor. İşte kamu personeli alım ilanları ve detayları...

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS’li KPPS’siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

SON DAKİKA: KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyenler için KPSS'li, KPSS'siz binlerce kadro ilanı listelendi.

İşte güncel kadro ilanları:

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KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS’li KPPS’siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunacak adayların, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile iktisat, işletme fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması ve ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS’li KPPS’siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALINACAK SON DAKİKA: KPSS’li KPPS’siz memur alımı yapacak kadrolar ve kurumlar listesi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 35 kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek.

Adaylar başvurularını 06/01/2025-17/01/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirece

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