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Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
09:09
Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?
Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için yeni personel alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda duyurulan ilanlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, MSÜ gibi birçok kurumu kapsıyor. Ayrıca belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de çeşitli pozisyonlarda personel arıyor. KPSS puanıyla başvuru yapılabilecek kadroların yanı sıra, KPSS şartı aranmayan pozisyonlar da mevcut. Başvuru detayları ve tarihler Resmî Gazete ile kurumların internet sitelerinde paylaşılıyor.Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? İşte en güncel kamu ilanları!