Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:09

Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için yeni personel alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda duyurulan ilanlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, MSÜ gibi birçok kurumu kapsıyor. Ayrıca belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de çeşitli pozisyonlarda personel arıyor. KPSS puanıyla başvuru yapılabilecek kadroların yanı sıra, KPSS şartı aranmayan pozisyonlar da mevcut. Başvuru detayları ve tarihler Resmî Gazete ile kurumların internet sitelerinde paylaşılıyor.Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? İşte en güncel kamu ilanları!

Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere Nisan 2025 itibarıyla yeni personel alım ilanları duyuruluyor. KPSS puanıyla ya da sınavsız başvuru imkânıyla farklı kadrolarda memur ve işçi alımları devam ediyor. Başvuru süreci, alım yapılacak pozisyona göre değişiklik gösterirken; eğitim durumu, yaş sınırı ve bazı mesleki yeterlilikler başlıca kriterler arasında yer alıyor. Güncel ilanlar ve başvuru detayları, Resmî Gazete ve ilgili kurumların resmi platformlarında erişime açık durumda. İşte kamu personeli alım ilanları!

Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

KAMU KURUMLARINDA MEMUR VE İŞÇİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

2025 yılı için birçok kamu ve kurumunda kadro ilanları yayımlandı. İşte memur ve işçi kadro ilanları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

SSB 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 proje bazlı sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 18 Nisan tarihinde sona erecek.

SSB 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 proje bazlı sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 18 Nisan tarihinde sona erecek.

Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 3 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 PERSONEL ALACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 personel alımı yapacak.

Alımlar; itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.