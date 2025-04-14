Kamuya personel alımı yapılacak! Memur ve işçi alımları hangi tarihlerde, hangi kurumlar alım olacak?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere Nisan 2025 itibarıyla yeni personel alım ilanları duyuruluyor. KPSS puanıyla ya da sınavsız başvuru imkânıyla farklı kadrolarda memur ve işçi alımları devam ediyor. Başvuru süreci, alım yapılacak pozisyona göre değişiklik gösterirken; eğitim durumu, yaş sınırı ve bazı mesleki yeterlilikler başlıca kriterler arasında yer alıyor. Güncel ilanlar ve başvuru detayları, Resmî Gazete ve ilgili kurumların resmi platformlarında erişime açık durumda. İşte kamu personeli alım ilanları!