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Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:59

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı pozisyonlara yönelik personel alım ilanları yayımlandı. Başvuru tarihleri ve gerekli şartların açıklandığı bu ilanlarda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de bulunuyor. KPSS puanı gerektiren ve KPSS şartı olmadan başvuru yapılabilecek pozisyonlara dair detaylar ise Resmî Gazete üzerinden duyuruldu. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı gerçekleştirecek? İşte en güncel kamu ilanları!

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumlarına yönelik personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. KPSS puanı ile ya da KPSS şartı olmadan gerçekleştirilen memur ve işçi alımları tüm hızıyla sürüyor. Peki, kamuya memur, personel ve işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, aranan kriterler neler? İşte, Nisan 2025 itibarıyla güncellenmiş kamu personeli alım ilanlarının ayrıntıları...

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

2025 yılı için birçok kamu ve kurumunda kadro ilanları yayımlandı. İşte memur ve işçi kadro ilanları:

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KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

SSB 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 proje bazlı sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 18 Nisan tarihinde sona erecek.

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 306 GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 306 geçici mevsimlik işçi alacak.

Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.