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KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:59
KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?
Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından farklı pozisyonlara yönelik personel alım ilanları yayımlandı. Başvuru tarihleri ve gerekli şartların açıklandığı bu ilanlarda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de bulunuyor. KPSS puanı gerektiren ve KPSS şartı olmadan başvuru yapılabilecek pozisyonlara dair detaylar ise Resmî Gazete üzerinden duyuruldu. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı gerçekleştirecek? İşte en güncel kamu ilanları!