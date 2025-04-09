KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK: Memur olmak isteyenler dikkat! 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor