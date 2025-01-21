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Haberler Yaşam KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS'li KPPS'siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 08:53

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS'li KPPS'siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

Kamuya binlerce personel alımı yapılacağı duyuruldu. Birçok kamu kurumu, yeni personel alımları için başvuruları kabul etmeye başladı. TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı gibi önemli kurumlar, memur ve personel alım ilanlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Alım yapılacak pozisyonlar, başvuru tarihleri, şartlar ve branşlara dair detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.Kadrolara başvuru tarihleri, koşullar ve branş dağılımları adayların gündeminde yer alıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

Birçok kamu kurumu, istihdam etmek üzere binlerce yeni memur alımı yapacak. Farklı alanlarda ve çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek bu alımlar, başvuru tarihleri ve şartlarıyla adayların takibine sunuldu. KPSS şartlı ve şartsız kadroların da yer aldığı ilanlar, memur adaylarının dikkatini çekiyor. İşte, 2025 yılı için yayımlanan kamu personel alım ilanları ve başvuru detayları.

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere farklı illerde görev yapacak 10 personel istihdam edecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında şu roller yer alıyor:
Pilot, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uzmanı, Uçuş Teknisyeni.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden yapabilecek.
Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek

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KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

MSB PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar gerekli şartları sağlamaları halinde "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih edebilecek

KAMUYA PERSONEL ALIMI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav il

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