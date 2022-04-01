Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

Geçen iki senenin ardından Ramazan ayı bu sene tüm coşkusuyla idrak edilecek. 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruçların tutulacağı 11 ayın sultanı için çeşitli sorular gündemde. Orucu bozan durumlar hakkında sorular soran Müslümanlar, yanıt arıyor. O sorulardan biri de "Kan aldırmak orucu bozar mı?". Ramazan ayı içerisinde sağlık kontrolü olan ya da kan vermek durumunda olanlar "Kan aldırmak orucu bozar mı" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte cevabı…