Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır:

Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), 'Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.' (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).