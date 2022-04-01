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Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 21:35

Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

Geçen iki senenin ardından Ramazan ayı bu sene tüm coşkusuyla idrak edilecek. 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruçların tutulacağı 11 ayın sultanı için çeşitli sorular gündemde. Orucu bozan durumlar hakkında sorular soran Müslümanlar, yanıt arıyor. O sorulardan biri de "Kan aldırmak orucu bozar mı?". Ramazan ayı içerisinde sağlık kontrolü olan ya da kan vermek durumunda olanlar "Kan aldırmak orucu bozar mı" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte cevabı…

Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

2022 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç tutmaya hazırlanan İslam alemi, ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için çeşitli araştırmaları gündemine aldı. Bu araştırmalar arasında orucu bozan şeyler yer alıyor. Bu noktada "Kan aldırmak orucu bozar mı" sorusu oldukça gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli alimler tarafından cevaplanan soru, Müslümanlara yol gösteriyor. Peki, Kan aldırmak orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte detaylar…

Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır:

Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), 'Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.' (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

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Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi 'Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.' şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır."

Kan aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kan aldırmak - kan vermek orucu bozar mı, etkiler mi?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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