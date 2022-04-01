Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Ramazan ayı ile beraber insanlar ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getiriyor. Orucu bozan ve bozmayan birçok durumun yanı sıra insanlar için kan vermenin orucu bozup bozmadığı hususu da önemli bir merak konusu.

Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, "Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur" hadisinin "hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır." eklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, "Savm", 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.