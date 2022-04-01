Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 12:01

Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de orucu bozan durumlar gündeme taşınıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle oruçlarının bozulmaması için dikkat eden ancak kan vermesi gereken vatandaşlar kan aldırmanın veya kan vermenin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Bu noktada kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte Diyanet'e göre oruçluyken kan verince oruç bozulur mu, kan vermek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı ve tüm bilgiler…

Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?

Oruçluyken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan en çok merak edileni ise kan oruçluyken kan vermenin orucu bozup bozmamasıdır. Müslümanlar oruç tutarken kan vermenin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu? İşte Diyanet ile kan vermek orucu bozar mı sorusunun yanıtı!

Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Ramazan ayı ile beraber insanlar ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getiriyor. Orucu bozan ve bozmayan birçok durumun yanı sıra insanlar için kan vermenin orucu bozup bozmadığı hususu da önemli bir merak konusu.

Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, "Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur" hadisinin "hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır." eklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, "Savm", 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verince oruç bozulur mu?

İĞNE VURDURMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

SON DAKİKA