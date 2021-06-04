Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kickboxer: Retaliation (Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme) izle!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 12:48

ne, oyuncuları kimler? : Retaliation (Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme) izle!

Televizyon yayın akışında bugün dövüş filmlerini sevenler için Kana Kan: Hesaplaşma filmi yer alıyor. Jean Claude Van Damme, Mike Tyson, Alain Moussi, Christopher Lambert, Sara Malakul Lane gibi isimlerin yer aldığı film bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek. Bu sebeple dövüş filmi sevenler ne, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor. : Retaliation (Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme) izle!

Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kickboxer: Retaliation Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme izle!

Bu akşam televizyon yayın akışında Kana Kan: Hesaplaşma adlı dövüş filmi yer alıyor. Aksiyon türündeki bu film, bu tür filmleri sevenler için etkileyici sahneler barındırıyor. ve oyuncuları haberimizde. : Retaliation (Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme) izle!

Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kickboxer: Retaliation Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme izle!

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU

Kurt Sloane, MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonudur ve öldürülen erkek kardeşinin intikamını aldıktan bir yıl sonra kendini yeniden Tayland'da bulur. Bu kez güçlü bir gangster çetesi tarafından kaçırılan ve hapsedilen Sloane'un özgür kalabilmek için tek şansı illegal ve ölümcül bir maçı kazanmaktır. Güçlendirici ilaç kullanan 180 kiloluk rakibi karşısında hayatta kalabilmek için sıkı bir çalışmaya girmek zorundadır. Efsanevi ustası Durand ve kendisi gibi esir tutulan Briggs'in yardımıyla özgürlüğü için savaşmaya hazırlanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kickboxer: Retaliation Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme izle!

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Jean-Claude Van Damme,

Mike Tyson,

Christopher Lambert,

Alain Moussi,

Sara Malakul Lane

Yönetmeni: Dimitri Logothetis

Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kickboxer: Retaliation Kana Kan: Hesaplaşma - Misilleme izle!

KANA KAN FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018 yılında vizyona giren Kana Kan: Hesaplaşma filmi, bu akşam saat 23:30'da Show TV'de ekranlara gelecek. Film, 1 saat 50 dakika sürecek.

SON DAKİKA