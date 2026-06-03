KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

EŞREF RÜYA NASIL BİTECEK?

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran Eşref Rüya; karakterleri, atmosferi ve duygusal yapısıyla sezonun öne çıkan projelerinden biri oldu. Dizi, hikâyesini bütünlüklü bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor."