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KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 15:45
KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?
Kanal D ekranlarında her çarşamba izleyici ile buluşan yapımı Eşref Rüya'nın final bölümü, televizyonseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece "Eşref Rüya ne zaman bitiyor, son bölüm ne zaman?" soruları ön plana çıktı. İşte TİMS&B Productions tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda dizinin final tarihi ve kaçıncı bölümde veda edeceği detayları…