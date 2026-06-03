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Haberler Yaşam KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 15:45

KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

Kanal D ekranlarında her çarşamba izleyici ile buluşan yapımı Eşref Rüya'nın final bölümü, televizyonseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece "Eşref Rüya ne zaman bitiyor, son bölüm ne zaman?" soruları ön plana çıktı. İşte TİMS&B Productions tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda dizinin final tarihi ve kaçıncı bölümde veda edeceği detayları…

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KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

Eşref Rüya final tarihi, dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanmaya başladı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, hikayesinin sonuna gelmesiyle birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yapım şirketinden gelen resmi açıklamalar doğrultusunda, Eşref ve Rüya'nın final bölümü bilgileri netleşti.

KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

EŞREF RÜYA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi, planlanan hikaye örgüsünün tamamlanmasıyla birlikte 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 47. bölümüyle ekran ömrünü noktalamayı planlıyor.

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KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

EŞREF RÜYA NASIL BİTECEK?

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran Eşref Rüya; karakterleri, atmosferi ve duygusal yapısıyla sezonun öne çıkan projelerinden biri oldu. Dizi, hikâyesini bütünlüklü bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor."

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KANAL D DİZİSİ EŞREF RÜYA FİNAL TARİHİ | Eşref Rüya ne zaman, hangi tarihte final yapacak?

BU AKŞAM EŞREF RÜYA VAR MI?

3 Haziran 2026 Çarşamba tarihine ait Kanal D yayın akışı belli oldu.

06:00 Daha 17
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#EŞREF RÜYA

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