Kankalık Sözleri - Uzun, Kısa, İçten, Erkek ve Kız Kankaya Söylenecek Sözler

UZUN VE İÇTEN KANKALIK SÖZLERİ

"Hayatta kardeş gibi gördüğüm, her derdimi, her mutluluğumu paylaşabildiğim bir dostum var. Adına kanka diyorum, çünkü 'arkadaş' kelimesi bile bizim bağımızı anlatmaya yetmez."

"Dostluk dediğin şey mesafe tanımaz. İster yanımda ol ister binlerce kilometre ötede, seninle olan kankalığım asla eksilmez, sadece güçlenir."