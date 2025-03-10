Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürerken, gökyüzünde gerçekleşecek bu özel olay büyük bir ilgiyle bekleniyor. Ay'ın kırmızı renge dönüşeceği bu tutulmanın tarihi meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman olacak ve Türkiye'den izlenebilir mi? İşte, bu olağanüstü gökyüzü olayına dair tüm detaylar…