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Haberler Yaşam Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:10

Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı! Ay'ın kırmızımsı bir renge bürünmesiyle gökyüzünde gerçekleşecek bu olağanüstü doğa olayı, astronomi meraklılarını heyecanlandırıyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, tutulmanın tarihi ve izlenebilirliğiyle ilgili tüm detaylar…

Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürerken, gökyüzünde gerçekleşecek bu özel olay büyük bir ilgiyle bekleniyor. Ay'ın kırmızı renge dönüşeceği bu tutulmanın tarihi meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman olacak ve Türkiye'den izlenebilir mi? İşte, bu olağanüstü gökyüzü olayına dair tüm detaylar…

Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek.

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Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa'daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Bu etki, Dünya atmosferinin daha kısa dalga boyundaki güneş ışığını saçarken, daha uzun dalga boyundaki kırmızı ve turuncu ışığın Dünya'nın gölgesine bükülerek Ay'ı aydınlatması sonucu oluşur. Aynı fenomen, gün doğumu ve gün batımına zengin renklerini veren olaydır.