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Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
22:10
Kanlı Ay tutulması o tarihte gerçekleşecek! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı! Ay'ın kırmızımsı bir renge bürünmesiyle gökyüzünde gerçekleşecek bu olağanüstü doğa olayı, astronomi meraklılarını heyecanlandırıyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, tutulmanın tarihi ve izlenebilirliğiyle ilgili tüm detaylar…