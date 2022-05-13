Yılın ilk tutulması olma özelliğiyle bilinen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sürüyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Dünya'nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Görsel şölene tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Kanlı Ay Tutulması'nın tarihini, etkilerini, nasıl ve neden oluştuğunu merak ediyor. Peki Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması burçlara etkisi nedir, nasıl ve neden olur?