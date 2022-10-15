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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 15:00

KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan'dan kahreden haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu, kansere yenik düştü. Acı haberi, yakın dostu Hamdi Alkan, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Vefat haberinin ardından Billur Kalkavan'ın yaptığı evlilikler ve çocukları merak konusu oldu. Oyuncunun uzun yıllardır Buğra Bahadırlı ile birlikte olduğu biliniyor. Peki, Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? İşte, ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hayatı ile ilgili tüm merak edilenler…

KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Bir süredir akciğer kanseriyle savaşan 59 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Acı haber sonrası Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan ilk açıklama gelirken vatandaşlar, ''Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Billur Kalkavan'ın evlilikleri ve çocukları…

KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI!

Ünlü oyuncunun akciğer kanserine yakalandığını ilk olarak yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medyadan duyurmuştu. Hayat dolu oluşuyla bilinen Billur Kalkavan tedaviye başlamış yaşadığı süreci sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

YENİK DÜŞTÜ!

Kanserle savaşan sanatçıdan acı haber geldi. Billur Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Ölüm haberini, yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Alkan, paylaşımında "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur.." ifadelerini kullandı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrası Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı.

Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi. Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelen Billur Kalkavan, Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan olan Billur Kalkavan'ın Rıza adında kardeşi vardır.

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji dersleri aldı.

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