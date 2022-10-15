KANSERE YENİK DÜŞTÜ! Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? Oyuncu Billur Kalkavan evlilikleri ve çocukları

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan'dan kahreden haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu, kansere yenik düştü. Acı haberi, yakın dostu Hamdi Alkan, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Vefat haberinin ardından Billur Kalkavan'ın yaptığı evlilikler ve çocukları merak konusu oldu. Oyuncunun uzun yıllardır Buğra Bahadırlı ile birlikte olduğu biliniyor. Peki, Billur Kalkavan evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim? İşte, ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hayatı ile ilgili tüm merak edilenler…