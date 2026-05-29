Haberler Yaşam Kanye West konseri ne zaman, tarihi belli mi? Kanye West İstanbul Konser Programı Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:38

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West konser takvimi, hayranlar tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa turnesinin açılışı kapsamında İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Grammy ödüllü sanatçı ile müzik dünyasında heyecan dorukta. İşte merakla beklenen Kanye West İstanbul konserinin detayları…

ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West'in Türkiye'ye gelişi, müzikseverler ve hayranlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. İstanbul Kanye West konseri için geri sayım sürerken, stadyum bilgileri ve detaylar ön plana çıktı. Ünlü ismin Türkiye'ye gelmesi ile konser süreci, gündemdeki yerini aldı.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West'in 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek konser programının detayları belli oldu.

ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

HANGİ SANATÇILAR KONSERDE YER ALACAK?

Merakla beklenen konserde Lvbel C5, Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimlerin de sahne alması bekleniyor.

TRAVİS SCOTT KONSERE KATILACAK MI?

ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, konser hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Karahan, ayrıca şunları kaydetti: "30 Mayıs gecesi İstanbul'da yalnızca bir konser değil, müzikseverlerin bir arada olacağı bir festival deneyimi hazırlıyoruz. Sahne tasarımından etkinlik akışına kadar tüm programı müzik, kültür ve eğlencenin buluştuğu bir konseptte kurguladık. Gün boyu özel konuklarımız ve çeşitli sürprizlerimiz olacak. Konsere Travis Scott'ın da konuk sanatçı olarak katılmasını bekliyoruz."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

