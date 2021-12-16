Asgari ücret zammına göre hesaplanan ve bugün belli olacak kapıcı maaşları için geri sayım başladı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. Görevli olan kapıcılar kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00´te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Peki Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte yanıtı…