Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

APARTMAN GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Apartmanlarda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması zorunlu oluyor. Yönetimin olduğu apartmanlarda, kat malikleri ve yönetim toplanarak bir apartman görevlisi çalıştırma kararı alabiliyor.

Kapıcı olarak da nitelendirilen apartman görevlileri, anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi olarak ifade ediliyor.