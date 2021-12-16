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Haberler Yaşam Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:12

Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammına göre hesaplanan ve bugün belli olacak kapıcı maaşları için geri sayım başladı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. Görevli olan kapıcılar kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00´te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Peki Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte yanıtı…

Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Apartman görevlilerini yakından ilgilendiren Kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplanırken kapıcıların maaşları merak ediliyor. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Peki Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

KAPICI MAAŞI NE KADAR, 2022 APARTMAN GÖREVLİSİ KAPICI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Kapıcı maaşı henüz belli olmadı. Asgari ücret 2022 zam oranının belli olmasının ardından Apartman görevlisi kapıcı maaşları netlik kazanacak.

GEÇEN SENE KAPICI MAAŞI NE KADARDI? 2021

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor.

2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.

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Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

APARTMAN GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Apartmanlarda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması zorunlu oluyor. Yönetimin olduğu apartmanlarda, kat malikleri ve yönetim toplanarak bir apartman görevlisi çalıştırma kararı alabiliyor.

Kapıcı olarak da nitelendirilen apartman görevlileri, anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi olarak ifade ediliyor.

Kapıcı maaşı ne kadar? 2022 Apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?
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