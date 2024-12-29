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KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'a kar yağacak mı, yılbaşında kar yağışı var mı? Meteoroloji duyurdu!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
19:55
KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'a kar yağacak mı, yılbaşında kar yağışı var mı? Meteoroloji duyurdu!
İstanbul'da kış mevsiminin en çok beklenen olaylarından biri olan kar yağışı için tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da karın ne zaman başlayacağına dair son tahminlerini duyurdu. Şehirdeki hava koşullarının nasıl şekilleneceği ve kar yağışının ne zaman etkili olacağı, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte, İstanbul için kar yağışı tarihi…