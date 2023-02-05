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Haberler Yaşam Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:56

Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarılarını peş peşe yaptı. 5 Şubat itibariyle kar yağışı yurdu etkisi altına alırken kar yağarken gök gürültüsü de etkisini gösterebilir. Nadir görülen doğa olayıyla ilgili olarak kar yağarken gök gürlemesi neden olur sorusuna ise yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları konuya yönelik olarak kar yağarken gök gürlemesinin nedenini, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasına işaret etti. Peki Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere pek çok bölgede kar yağışlı hava hakim oluyor. Meteoroloji uzmanları kar yağarken gök gürlemesinin nedenini çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşturmasına bağlıyor. Kar yağışının bir süre daha devam edeceğini bildirirken kar yağarken gök gürlemesi duyulmaya başlandı. Peki Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir? İşte karla birlikte gelen gök gürültüsünün sebepleri…

Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASININ NEDENİ!

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması dolayısıyla meydana gelir. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesiyle bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşur. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü gerçekleşir.

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Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLEMESİ NEDEN OLUR?

Meteoroloji uzmanları kar yağarken gök gürlemesinin nedenini çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşturmasına bağlıyor. Denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken şimşek çakmasının nedeni, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıdır. Yani doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi gök gürültüsüne sebep olur.

Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?
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Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?
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