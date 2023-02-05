Haberler Yaşam Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarılarını peş peşe yaptı. 5 Şubat itibariyle kar yağışı yurdu etkisi altına alırken kar yağarken gök gürültüsü de etkisini gösterebilir. Nadir görülen doğa olayıyla ilgili olarak kar yağarken gök gürlemesi neden olur sorusuna ise yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları konuya yönelik olarak kar yağarken gök gürlemesinin nedenini, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasına işaret etti. Peki Kar yağarken gök gürlemesi ne anlama gelir? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur, neye işarettir?