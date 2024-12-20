Haberler
Yaşam
KARA AĞAÇ DESTANI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE || TRT 1 canlı yayın ekranı ile Kara Ağaç Destanı 30. bölüm final izle full HD
Giriş Tarihi: 20.12.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
20:31
KARA AĞAÇ DESTANI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE || TRT 1 canlı yayın ekranı ile Kara Ağaç Destanı 30. bölüm final izle full HD
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi oyuncular yer alıyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan Kara Ağaç Destanı final bölümü izle ile son kez ekranlarda yerini alıyor. Seyirci ile son kez buluşan son bölümde Ömer ve Sultan kavuşmuştur. Şimdi de bir olup Kara Ağaç'ın kaderini değiştirmek için harekete geçerler. İşte, TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 30. final bölümü izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…