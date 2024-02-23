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Haberler Yaşam Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:50

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

TRT 1 yeni dizisi Kara Ağaç Destanı çekim yerleri ile gündeme geldi. Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl gibi isimlerin yer aldığı yeni yapımda izleyenlere anlatılan hikayenin yanı sıra görsel şölen de sunuluyor. Anlatının geçtiği yörenin ismi ile anılacak dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 1. bölüm ile birlikte ekranlarda yer alan kareler sonrası çekimlerin yapıldığı il ve ilçe radara girdi. Peki; Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, hangi ilde-ilçede, Kara Ağaç neresi? İşte, tüm merak edilenler...

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor sorusuyla hikayenin geçtiği yöreye dair bilgi ediniliyor. Dizide Celal Ağa ve Osman Ağa çatışmasının yanı sıra Ömer ve Sultan'ın aşkına odaklanılıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kara Ağaç Destanı dizisi her hafta Cuma günleri ekranlarda olacak. Peki; Kara Ağaç neresi, hangi ilde ve ilçede?

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

KARA AĞAÇ DESTANI BAŞLIYOR!

Her hafta Cuma günü ekranlara gelmeye hazırlanan Kara Ağaç Destanı ilk bölüm 23 Şubat günü başlıyor. Olgun Şimşek'in hayat verdiği Celal Ağa odağından anlatılacak hikaye ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

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Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

Dizide Olgun Şimşek'in yanı sıra Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Arman Uslu, Merih Öztürk, Kenan Civiniz, Sultan Sarohan, Ayten Uncuoğlu, Mehmet Güler, Gülçin Hatıhan, Sevtap Özaltun, Berfin Kıymaz, Deniz Altan, Halil Demir, Tuncay Beyazıt, Nurhayat Boz, Alessa Dilara Demircan, Hakan Boyav, Eray Ertüren, Sekvan Serinkaya gibi isimler bulunuyor.

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

KARA AĞAÇ DESTANI 1. BÖLÜM KONUSU

'Nerede bir güzellik varsa orada kavga vardır' misali Kara Ağaç'ın kavgası da Harran'dan gelen genç bir adamla başlar. Harranlı Celal, bir avuç toprak için yakıp yıkmaktan, cana kıymaktan çekinmez. Diğer ağaları saf dışı bırakarak, maraba olarak geldiği Kara Ağaç'ta geniş topraklara sahip, kudretli bir ağa olur. Celal Ağa'nın zulmüne uğrayanlardan biri de Kara Ağaç'a su getirmek için gece gündüz çalışan Osman Ağa'dır.

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler

Osman Ağa'nın karısı Raziye ve Celal Ağa'nın karısı Asiye Hatun hamiledir ve ikisinin de aynı anda doğumu başlar. Kara Ağaç'ın geleceği dünyaya aynı anda gelen iki bebek 'Ömer' ve 'Sultan' ile dönüşü olmayan bir şekilde değişir. Yıllar geçer, Ömer herkes tarafından sevilen, Kara Ağaç'ı daha mamur hale getirmek için canla başla uğraşan bir genç olur. Yörede çökmesi uğursuzluk sayılan deve, yaklaşan fırtınanın habercisi gibidir. Sultan ise yıllar sonra Kara Ağaç'ın sonunu getirecek bir haberle geri gelir. Böylelikle Ömer ile Sultan'ın kaderleri yeniden kesişir.

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