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Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, Kara Ağaç neresi? İşte TRT 1 yeni dizisinin çekildiği yerler, iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:50
TRT 1 yeni dizisi Kara Ağaç Destanı çekim yerleri ile gündeme geldi. Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl gibi isimlerin yer aldığı yeni yapımda izleyenlere anlatılan hikayenin yanı sıra görsel şölen de sunuluyor. Anlatının geçtiği yörenin ismi ile anılacak dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 1. bölüm ile birlikte ekranlarda yer alan kareler sonrası çekimlerin yapıldığı il ve ilçe radara girdi. Peki; Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, hangi ilde-ilçede, Kara Ağaç neresi? İşte, tüm merak edilenler...