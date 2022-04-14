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Haberler Yaşam Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!
Giriş Tarihi: 14.04.2022 01:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 01:00

Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Yolları yıllar sonra tekrar kesişen iki aşığın yaşadıklarını konu alan TRT1 dizisi Kara Tahta 3. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde; Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da akşam saatleriyle hız kazandı. İşte TRT1 ile Kara Tahta son bölüm izle linki...

Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Trt1 ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dizide bu hafta; Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 13 Nisan 2022 Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle seçeneği ve yapıma dair detaylar...

Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Aşağıda yer alan link üzerinden yapımın bu akşam yayınlanan bölümüne ulaşabilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-tahta

KARA TAHTA 3. son bölüm TEK PARÇA izle! Kara Tahta son bölüm (TRT1) izle | VİDEO

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Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

"Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…" Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır?

Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

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