Haberler Yaşam Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Giriş Tarihi: 14.04.2022 01:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 01:00

Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle! TRT1 ile 13 Nisan 2022 KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

Yolları yıllar sonra tekrar kesişen iki aşığın yaşadıklarını konu alan TRT1 dizisi Kara Tahta 3. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde; Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Kara Tahta 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da akşam saatleriyle hız kazandı. İşte TRT1 ile Kara Tahta son bölüm izle linki...