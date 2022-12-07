Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:00

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı proje kapsamında TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak yayınlanan takvime göre Karabük kuraları 7 Aralık 2022 Çarşamba bugün çekilecek. Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan, Ovacık ilçeleri için yapılacak çekiliş Karabük TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Şehirde inşa edilecek toplam 750 konutun hak sahibi Karabük TOKİ kura sonuçları ile öğrenilecek. Canlı yayında ve noter huzurunda çekilen konut kuraları Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Karabük kura çekimi canlı yayın ile kura sonuçları sorgulama ekranı...

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Karabük TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ekranı gündemdeki yerini aldı. 7 Aralık 2022 tarihinde çekilecek Karabük kuraları ile Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan, Ovacık ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahibi belirlenecek. Çekilişin ardından 2022 TOKİ Karabük kura sonuçları sorgulama işlemleri kurumun resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. İlk Evim İlk İş Yerim 250 bin sosyal konut kuraları 2023 Mart ayında tamamlanacak. İşte, Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle!

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KARABÜK VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 7 Aralık 2022 Çarşamba günü (bugün) Konya ve Karabük'te çekiliş gerçekleşiyor.

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 7-11 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 6 ilçede toplam 750 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Karabük kura çekimi 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda çekilecek.

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KARABÜK KONUTLARI NEREDE?

Toplam 6 ilçe için TOKİ Karabük kura çekilişi 7 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. İşte, TOKİ Karabük evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KARABÜK EFLANİ 2. ETAP 63 SOSYAL KONUT

KARABÜK ESKİPAZAR 3. ETAP 120 SOSYAL KONUT

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

KARABÜK MERKEZ 280 SOSYAL KONUT

KARABÜK SAFRANBOLU 200 SOSYAL KONUT

KARABÜK YORTAN 59 SOSYAL KONUT

KARABÜK OVACIK 30 SOSYAL KONUT: Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek.

SON DAKİKA