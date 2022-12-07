Haberler Yaşam Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:00

Karabük TOKİ kura çekilişi canlı izle 2022: Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı proje kapsamında TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak yayınlanan takvime göre Karabük kuraları 7 Aralık 2022 Çarşamba bugün çekilecek. Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan, Ovacık ilçeleri için yapılacak çekiliş Karabük TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Şehirde inşa edilecek toplam 750 konutun hak sahibi Karabük TOKİ kura sonuçları ile öğrenilecek. Canlı yayında ve noter huzurunda çekilen konut kuraları Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Karabük kura çekimi canlı yayın ile kura sonuçları sorgulama ekranı...