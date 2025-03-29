Haberler
Yaşam
Karaman bayram namazı saati! 2025 Karaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:54
Karaman bayram namazı saati! 2025 Karaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Karaman bayram namazı saati 2025, bu şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Bayram namazını eda etmek isteyen milyonlarca Müslüman, sabah namazıyla birlikte camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatlerini duyurdu. Bu açıklamalarla birlikte Karaman'da bayram namazı saati ve ezan saati de netleşmiş oldu. İşte, Karaman bayram namazı saati