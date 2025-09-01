Haberler
Karaman'da özel bakım merkezinde şiddet! Pişkin ifadeleri pes dedirtti: Tokat attım ama...
Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:11
Karaman'da özel bakım merkezinde engellilere şiddet uygulandı. Yüzde 88 engelli Enes C.'nin kendisine tokat atıldığını ablasına söylemesi bakım merkezindeki şiddet ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezi çalışanlarının verdikleri ifadeler pes dedirtti.