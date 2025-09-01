Karaman’da özel bakım merkezinde şiddet! Pişkin ifadeleri pes dedirtti: Tokat attım ama...

'ŞAKA AMAÇLI TOKAT'

- Bakım merkezi çalışanı M.D.: 4 Ocak 2025'te 05.53 sıralarında engelli A.A.'yı tuttum ve peçete almak istedim. Bu esnada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Şahsı koltuğa doğru ittirmedim. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.'ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. 07.20 sıralarında kurumda görevli iken elimdeki pantolon ile odadan çıktım. Diğer oda kapısında bekleyen İ.T. yanıma geldi ve şaka niyetiyle elimdeki pantolonu şahsa doğru salladım. Pantolon şahsın yüzüne isabet etmedi. Şahıs, sevdiğim bir engelli bireydir."

'TOKAT ATTIM AMA HATIRLAMIYORUM'

- Bakım merkezi çalışanı H.B.: 7 Aralık 2024'te, 00.00-08.00 vardiyasında hasta bakıcı olarak zemin orta kat salonda görevli iken engelli S.G., isimli şahsı iteklediğim, çekiştirdiğim ve sonrasında şahsın kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için şu an net olarak hatırlayamıyorum. S.G. sürekli olarak hem kendisine hem de başka engelli şahıslara elleriyle vurarak darp eden birisidir. Şahsın kendisine zarar vermemesi için bu şekilde davrandığımı düşünüyorum. 06.09 sıralarında S.G.'ye tokat vurdum ancak niye tokat attığımı aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum."