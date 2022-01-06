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Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:41

Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası karantina süresi hakkında Bakan Koca açıklama yaptı. Omicron varyantı sonrası tedbir ve mesafenin önemi giderek arttı. Son olarak günlük vaka sayısı 60 bin üzerine çıkınca karantina süresinin kaç gün olduğu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Peki Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor? İşte yanıtı

Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor?

Karantina süresi kaç gün oldu sorusunun yanıtı Bakan Koca açıklamaları sonrası gündeme geldi. Pozitif vakalar karantina süresinde değişikliğe sebep oluyor. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Peki Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor?

Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor?

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

TEMASLI KİŞİLERDE KAÇ GÜN?

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN?

Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

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Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü? Pozitif karantina süresi ne zaman bitiyor?
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