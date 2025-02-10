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Haberler Yaşam KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:01

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

"Kardelenler" dizisi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi deneyimli isimleri buluşturan dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin sırlarla dolu yüzleşmelerini konu alıyor. İkinci bölümün ardından, izleyiciler merakla Kardelenler'in 3. bölüm fragmanını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Kardelenler gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, bu akşam ekranlara gelen bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci yer alıyor. Seyirciler, heyecanla beklenen yeni bölüme dair araştırmalar yaparken Kardelenler 3. bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Kardelenler yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile seyredebilirsiniz.

KARDELENLER FRAGMAN

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KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

KARDELENELR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

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