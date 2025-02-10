KARDELENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, bu akşam ekranlara gelen bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci yer alıyor. Seyirciler, heyecanla beklenen yeni bölüme dair araştırmalar yaparken Kardelenler 3. bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Kardelenler yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...