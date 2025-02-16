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Haberler Yaşam KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:30

KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

ATV'nin iddialı yapımı Kardelenler, bugün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi, yıllar sonra tekrar karşı karşıya gelen kardeşlerin gizemli ve sırlarla örülü yüzleşmelerini konu alıyor. Yoğun drama ve gerilim unsurlarıyla dikkat çeken Kardelenler, 3. bölüm izle ekranı ile seyircilere soluksuz bir deneyim yaşatacak. İşte, ATV ile Kardelenler 3. bölüm canlı izle bilgisi ve linki

KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

ATV'nin ses getiren dizisi Kardelenler, izleyicilerle 3. bölümüyle buluşuyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuları bir araya getiren yapım, yıllar sonra tekrar karşılaşan kardeşlerin gizemli yüzleşmelerini ele alıyor. İşte, ATV ile Kardelenler 3. bölüm canlı izle linki

KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

KARDELENLER 3.BÖLÜM CANLI İZLE

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler'in 16 Şubat 2025 tarihli 3. bölümü saat 21.00'da ekranlara gelecek. Diziyi canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KARDELENLER CANLI İZLE

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KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZETİ

"Başım büyük belada..."

"Sakin ol hayat! Konuşarak halledebiliriz. Hırpalamana gerek yok."

Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar.

KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.

KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray'ın ayağına büyük bir fırsat gelir. Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

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