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KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
18:30
KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi
ATV'nin iddialı yapımı Kardelenler, bugün izleyicilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi, yıllar sonra tekrar karşı karşıya gelen kardeşlerin gizemli ve sırlarla örülü yüzleşmelerini konu alıyor. Yoğun drama ve gerilim unsurlarıyla dikkat çeken Kardelenler, 3. bölüm izle ekranı ile seyircilere soluksuz bir deneyim yaşatacak. İşte, ATV ile Kardelenler 3. bölüm canlı izle bilgisi ve linki