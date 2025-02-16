KARDELENLER 3.BÖLÜMÜ BEKLENİYOR: ATV ile Kardelenler yeni bölüm canlı izle bilgisi

Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.