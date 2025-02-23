KARDELENLER 4. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar ATV ekranı ile Kardelenler yeni bölüm HD izle

ATV'nin dikkat çeken yeni dizisi Kardelenler, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi deneyimli isimleri buluşturan dizi, yıllar sonra yeniden bir araya gelen kardeşlerin geçmişle yüzleşmesini ve ortaya çıkan sırları konu alıyor. Heyecan dolu yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, Kardelenler 4. bölümünü izlemek için araştırmalarına başladı. 23 Şubat'ta ekrana gelecek olan yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında...